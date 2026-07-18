アメリカのトランプ大統領はカナダで相次ぐ山火事の煙などによってアメリカがこうむった経済的損失をカナダに課している関税に上乗せすると表明しました。トランプ大統領は17日、相次ぐ山火事について「カナダが森林を適切に管理していないために、アメリカに有害な空気が流入し容認しがたい大気汚染が起きている」とSNSに投稿しました。そのうえで「アメリカが数十億ドルの損害を被っている」と主張、「大気汚染に伴うコストはカ