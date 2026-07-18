7月12日、富山県警は殺人予備の疑いで、同県滑川市に住む無職の男（53）を逮捕した。無差別殺人を企図し、東京行きの高速バスを予約してリュックサックにナイフを入れるなどの“準備”を進めた容疑である。調べに対し男は「物価高による生活苦から死にたいと思い、東京で無差別殺傷事件を起こせば、射殺されるか死刑になって死ぬことができると考えた」とおおむね容疑を認めているという。事件化を防いだ発端は、2008年に東京