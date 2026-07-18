歌手Ayumi.が18日までにXを更新。アナフィラキシーショックで入院したことを発表した。Ayumi.は16日に「昨日から顔の一部が腫れるという現象に悩まされてまして...」と体調不良を明かした約1時間後、「すみません番組やすみで救急車になかくしょにつたえてもらえまさか」（原文ママ）と投稿し、心配の声が相次いで寄せられていた。同日夜、スタッフが「本日、Ayumi.が体調を崩し救急搬送され、医師の診察・判断によりアナフィラ