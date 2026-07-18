大腸がんを患い、切除手術を行ったことも告白したお笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が１８日、有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」で行われた、ユーザー参加型の大喜利大会「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」の生配信に出演した。１７日の緊急生配信で病状を明かした松本は、登場から「生“腸出た芸人”。これが生の腸の飛び出た芸人」と自らネタにしてあいさつ。「笑いを振りまきながら、もしうまくいかなかったらクソをま