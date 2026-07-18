男性の遺体が発見されたのは、豊頃町の十勝川です。2026年7月18日午前7時半ごろ、橋の上を走行していた車の運転手から「死体の様なものが流れていった」と通報がありました。駆け付けた警察官などが、黒っぽい長袖長ズボンを着用した男性の遺体を発見しました。警察が身元の特定などを進めています。