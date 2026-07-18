18日昼前、沖縄・名護市の屋外レース場で、観光客とみられる中国籍の女性が運転していた四輪バギーが転倒し、女性は意識不明の重体となっています。警察によりますと、18日午前11時すぎ、沖縄・名護市の屋外レース場で「バギーが横転して外国籍の人が頭部出血している」と通報がありました。ケガをした女性は、観光で家族と訪れていたとみられる中国籍の女性（69歳）で、四輪バギーの操縦方法についてレクチャーを受けていたところ