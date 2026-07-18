米アップルのスマートフォン「iPhone（アイフォーン）17」シリーズ＝2025年9月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米IT大手アップルがスマートフォン「iPhone（アイフォーン）」の日本での価格を引き上げたことが17日分かった。昨年発売した最新型「17」シリーズの標準モデルの最低価格を従来より1万3千円高い14万2800円とした。1割の値上げとなる。メモリー半導体の高騰と円安の影響とみられる。「17」の上