【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#16【前回を読む】FIFAは一線を越えてしまった…トランプ介入問題が世界中でミーム化、陰謀論まで噴出ボンジーア！W杯2026も102試合を終えて、いよいよ決勝と3位決定戦の2試合を残すだけになった。暑い中で戦う選手は大変だろうが、取材する方も大変だったよ。ここまでボクも4万キロくらい旅をした。ダラスからカンザスシティーまで約800キロをレンタカーを運転して10時間で走