１８日朝、神戸市北区でまたツキノワグマがセンサーカメラに撮影されました。 市は付近に近づかないよう注意を呼びかけています。 市によりますと、１８日午前６時半ごろ、神戸市北区道場町の山林で有害鳥獣対策用に設置されているセンサーカメラにツキノワグマ１頭が撮影されました。 この地域では先月１１日にもクマが撮影されていて、大きさなどから同じクマの可能性が高いとみられています。 人的被害は今のと