アメリカのトランプ大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」の運営会社が投稿をより早く受信できるサービスを月額最大10万ドル＝およそ1600万円で売り出すことを検討していると報じられました。イギリスのフィナンシャル・タイムズなどは17日、トランプ大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」の運営会社が機関投資家やトレーダー向けに月額最大1600万円で通常よりも早く投稿を受信できるサービスの販売を検討していると報じました。