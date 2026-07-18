奈良市で女性2人の遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された37歳の男が「ひとりで車で運んだ」などと話していることが分かりました。 【写真を見る】「ひとりで車で運んだ」1人の遺体を遺棄した疑いで37歳の男逮捕 川岸からビニールシートに包まれた女性2人の遺体見つかる 遺体は三重・伊賀市の女性（44）と娘（20）か 逮捕された奈良市の会社員・今北享宏容疑者（37）は、ことし2月上旬、奈良市月ヶ