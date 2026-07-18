フジテレビ系「ぽかぽか」が１７日に放送され、ハライチ・澤部佑、岩井勇気がＭＣを務めた。この日は、歌手・伍代夏子がゲスト出演。今年で４５周年を迎えたことを聞かれると「よくやったなあ…とは思いますね」と笑顔で自画自賛した。伍代は、デビュー直後の衝撃秘話も披露。「所属事務所が（デビューから４カ月で）倒産しました」と切り出し、驚かせた。つづけて「レッスン日があるんですけど、レッスンの日に（事務所に