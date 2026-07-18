"ゾンビたばこ"騒動に揺れる広島が、矢野雅哉（27）だけを一軍から外した判断に、ファンから疑問と批判が噴出している。【もっと読む】不祥事発覚…その時、球団はどうする？広島は17日、写真週刊誌「フラッシュ」による報道を受け、矢野の出場選手登録を抹消した。同誌が公開した集合写真には、指定薬物エトミデートを羽月隆太郎元選手（26）に譲り渡したとして逮捕、起訴された滝口涼介被告（38）とともに、羽月元選手、矢