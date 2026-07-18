北中米Ｗ杯日本代表ＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝が１８日、出身地の横浜市内で小学１〜３年生、約５０人を対象にサッカー教室を実施した。＊＊＊イベント後の取材では、小川から衝撃的な告白もあった。初めて出場したＷ杯では３２強で敗退し、「現実を受け入れられない期間が長くて、精神的にきていたんだなと痛感した」と振り返る。そのため、他国のＷ杯もチェックしておらず、報道陣からスペイン―アルゼンチンで行わ