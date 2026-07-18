18日放送『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SPより（C）日本テレビオリコンニュース

「嗚呼!!みんなの動物園」山下智久が相葉雅紀とトリミングで思い出話

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 山下智久が日本テレビ系『嗚呼!!みんなの動物園』2時間SPに出演した
  • 相葉雅紀が9年続ける保護犬トリミングに山下が初めて参加することになった
  • 和歌山の多頭飼育崩壊現場で77匹の犬のレスキューとトリミングに挑んだ
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