俳優・永野芽郁さんが2026年1月30日にインスタグラムを更新し、佐藤健さんとW主演を務める映画「はたらく細胞」が同日21時から「金曜ロードショー」（日本テレビ系）で放送されることを告知した。「久しぶりに地上波で永野芽郁ちゃんが見える」永野さんはインスタグラムのストーリーズで、同作品で使われたとみられる道具の前で立っている自身の姿を投稿した。そして、「本日21時〜金曜ロードショーにて 映画『はたらく細胞』放送