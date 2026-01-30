NBAのシーズンが中盤に差し掛かり、八村塁が所属するロサンゼルス・レイカーズ周辺がにわかに騒がしくなっている。その喧騒の中心にいるのは、ほかでもない八村だ。【画像】え…あの二刀流レジェンドが子どもみたい…八村塁と大谷翔平のツーショットを見る NBAでは毎年2月に「トレードデッドライン（移籍期限）」が設けられ、この付近で各チームの動きが活性化する。これにともない、現地メディアでは数々の予想記事が飛