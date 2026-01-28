トヨタ自動車は、後部ドアのスイッチに不具合があるとして、約24万台の「プリウス」のリコールを国土交通省に届け出ました。リコールの対象は、2022年11月から2025年11月までに製造された「プリウス」23万9504台です。国交省によりますと、後部ドア付近に水がたまっている状態でドアを強く閉めると、水が浸入して回路がショートし半ドア状態になる可能性があり、最悪の場合、走行中にドアが開く恐れがあるとしています。これまでに