2025年にオープンしたHIKAKIN氏による初の実店舗『みそきん』、2025年8月にオープンした青森市内に本店を構える人気店『津軽煮干ひらこ屋』。今回はこの話題の2軒を食べ比べ調査してきました！HIKAKIN渾身の1杯に東京駅が沸いている！『みそきん』＠東京駅一番街2025年、東京駅を賑わせたビッグニュースといえば同店のオープンだろう。2023年にカップ麺を発売し大ヒットを飛ばしたHIKAKIN氏による初の実店舗だ。彼の故郷、新潟の白