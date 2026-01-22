私はナナコ（29）。とある小さな町の看護師として働いています。看護師の仕事は大変なことも多いですが、小さな頃から憧れていた職業ですし、患者さんの役に立てていると感じる場面も多く、やりがいがあります。ある日、担当する病棟に社会人になる前までお付き合いしていたユウゴが入院してきました。ビックリはしましたが、仕事である以上、他の患者さん同様に接するつもりでした。しかし看護師長から、「奥様が男性の看護師に担