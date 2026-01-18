（※写真はイメージです／PIXTA）THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）

ダイエットの落とし穴 体によさそうな飲料でもNGな理由

  • 肝臓の脂肪を落とすための「食べ方ルール」を専門医が解説している
  • ダイエットは最初の1カ月を集中して取り組むことが大切だという
  • 飲み物は水、お茶、ブラックコーヒーに限定するといいそう
