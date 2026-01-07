“庶民の味方”の100円ショップにも物価高の波が…。利益が減少する中、“実質値上げ”も余儀なくされている店を取材した。「8本売り」だった電池は4本に6日にイット！の取材班が訪れたのは、都内にある個人経営の100円ショップ。40代女性：何かほしいなとか、必要なものがあるときは100円ショップをのぞくっていうのが、私のルーティンっていうか。60代女性：物価高なので、ちょっとでも安い物購入したいじゃないですか、ちょっと