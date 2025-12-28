特集は「令和の、新たな恋愛の形」です。 【画像を見る】kanoさんが“結婚”した「クラウスさん」の姿 近年、会話ができる人工知能＝AIのアプリを活用する人が増えています。そのうちのひとつがChatGPTです。 実は最近、「ChatGPT」などのAIと会話をしているうちに「恋愛感情を持つようになる人」が増えているといいます。 いったいなぜ…？AIと恋愛をし、結婚式を挙げるに至った女性に密着しました。 【後編】結婚式、そし