ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > メディア露出が激減した松田聖子「番組を吟味している」と関係者 松田聖子 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース 日刊ゲンダイDIGITAL メディア露出が激減した松田聖子「番組を吟味している」と関係者 2025年12月26日 11時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今年デビュー45周年を迎えた松田聖子について、ゲンダイが取り上げた アニバーサリーイヤーだが、今年のテレビ出演は6月のNHK番組のみだったそう 番組を吟味しているといい、コンサートなどでかなりの収入があると関係者 記事を読む おすすめ記事 「ぐるナイ ゴチ」ナイナイ矢部＆小芝風花＆高橋文哉のクビが決定 矢部は11月に復帰後即クビ 2025年12月25日 22時56分 【名探偵津田】で「選挙権もないくせに」のパワーワード 津田の意外な返しが感動呼ぶ １００年の変化実感 2025年12月25日 13時26分 TBS・田村真子アナ、結婚 お相手は一般男性 『好きな女性アナ』2年連続トップ 2025年12月26日 7時49分 イマーシブ・フォート東京、2026年2月28日で営業終了 2025年12月25日 9時46分 「ほぼ残飯処理みたいな（笑）」石原さとみが明かした“等身大”母親エピソードに驚き集まる 2025年12月25日 16時50分