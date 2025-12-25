「警視庁記者クラブに所属するテレビ局や全国紙記者たちの“乱痴気騒ぎ”が今月、一部で報じられてから、当時の出席者の多くは、警視庁関連の担当から外れたそうです」（テレビ局関係者）事件は‘25年7月、大手メディアの記者たちが集まった2次会で起こった。前出のテレビ局関係者は言う。「その場にはNHKや日本テレビなどのテレビ局や全国紙の警視庁担当記者たちが集まりました。日ごろは特ダネ獲得にしのぎを削る彼らですが、比