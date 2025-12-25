《乱痴気騒ぎは泥沼展開》カラオケBOXで日テレ男性記者が下半身露出、わいせつな行為まで…動画撮影された女性記者は訴訟も検討

「警視庁記者クラブに所属するテレビ局や全国紙記者たちの“乱痴気騒ぎ”が今月、一部で報じられてから、当時の出席者の多くは、警視庁関連の担当から外れたそうです」（テレビ局関係者）

事件は‘25年7月、大手メディアの記者たちが集まった2次会で起こった。前出のテレビ局関係者は言う。

「その場にはNHKや日本テレビなどのテレビ局や全国紙の警視庁担当記者たちが集まりました。日ごろは特ダネ獲得にしのぎを削る彼らですが、比較的フォーマルな1次会を終えた解放感も手伝ったのか、2次会のカラオケボックスでは、酔っぱらった日本テレビの男性記者が下半身を露出。あるテレビ局の記者がはやし立てたこともあり、参加していた女性記者とわいせつな行為に及び、NHKの記者がその模様を動画で撮影。後日、周囲に見せていたと聞きました」

この事件を報じた『女性セブンプラス』の取材に、日本テレビは同局の男性記者が“その行為が自らの意志かは確認できない。しかし記憶がなくなるまで泥酔し、下着姿で寝ていた点については報道機関の記者として著しく自覚に欠き、厳しく注意した”などと回答。NHKも“私的な会合であるため、詳細な回答は差し控える”としながら、“動画は本人が削除して不適切な言動もなかった。公共メディアの一員として自覚をもって行動するよう厳しく指導した”と答えたという。

前出のテレビ局関係者は言う。

「実は出席者たちの間では、日本テレビの男性記者と、あるメディアの女性記者はもともと親密だったことが知られていたようです。しかし、女性記者は“泥酔して記憶がない”としながら、知らない間にNHK記者から動画撮影され、かつ第三者にも見せていた行動に関して強い憤りを感じているそうで、訴訟も検討していると聞きました」（前出・テレビ局関係者）

現在も各社では同会に参加した記者たちへの調査が続いているという。騒動の行方は--。