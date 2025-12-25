食事のマナーは、その人の育ちや価値観を映し出す鏡とも言える。特に婚活の場では、厳しくチェックされてしまうようだ。ガールズちゃんねるに12月下旬、婚活中の女性がトピックを立て、「先日、食事をした男性からお断りされました」と打ち明けた。どうやら理由に納得がいかない様子だ。「相手の男性は『ガル子さんがご飯粒を残していたのが気になった』とのことです」婚活会社の担当者曰く、お断りの理由は、なんと「ご飯粒」だっ