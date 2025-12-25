婚活デートで「ご飯粒」を残してフラれた女性　「外食で完食は見栄え悪い」という主張に「え？逆でしょ」と総ツッコミ

食事のマナーは、その人の育ちや価値観を映し出す鏡とも言える。特に婚活の場では、厳しくチェックされてしまうようだ。

ガールズちゃんねるに12月下旬、婚活中の女性がトピックを立て、「先日、食事をした男性からお断りされました」と打ち明けた。どうやら理由に納得がいかない様子だ。

「相手の男性は『ガル子さんがご飯粒を残していたのが気になった』とのことです」

婚活会社の担当者曰く、お断りの理由は、なんと「ご飯粒」だった。（文：天音琴葉）

「どういうこと？」「残すほうが汚い」と辛辣な声

トピ主は、家で一人で食べる際は残さず食べると続けた。しかし外食となると話は別らしい。

「でも外食で、米粒を残さないように食べるのはなんだが見栄が悪くてそこまではしていませんでした（原文ママ）」

どうやらトピ主の中では、外食でお皿についた米粒まで食べる姿は、ガツガツしているようで見栄えが悪いという認識のようだ。「私と男性のどちらがおかしいですか？」という問いかけからも、あえてマナーとして残したのに、という不満が透けて見える。

コメント欄ではコメントが殺到しているが、そのほとんどが「え？？笑 逆でしょ」というトピ主へのツッコミだ。

「どういうこと？米粒残ってる方が見栄え悪くない？」「残すほうが汚いじゃん」

日本では“お米一粒に神様が宿る”と言われるように、完食が美徳とされる。「生産者に感謝して食べる」というコメントも多く、共感も集まっている。

「普通に食べたらなくならん？」食べ方が下手という指摘も

トピ主の“完食＝見栄えが悪い”という感覚に対し、根本的な食事スキルを疑う声も上がった。

「普通に食べたらぜんぶなくならん？食べ方が下手ならそれ自体が見栄えが悪いからちゃんとしよう」「あちこちに散らばった米粒を最後にカツカツ音立てながらかき集めるからそう見えるんじゃない？ 食べながら残らないようにするもんだと思うけど」

きれいに食べる人は自然にご飯を集めて食べるため、最後に必死に米粒をかき集める必要がない。見栄えが悪いと感じるのは、そもそもの食べ方が美しくないからではないか、という手厳しい指摘だ。

トピ主は見栄えを気にしてあえて残したつもりだったが、相手には食べ物を大切にしない人、育ちが悪い人と受け取られてしまったようだ。

「価値観が合わないと、結婚なんてまず無理だろうから、ちゃんと伝えてもらってよかったね」

たかがご飯粒、されどご飯粒。このコメントの通り、食に対する感覚が違う二人が一緒になっても、遅かれ早かれ衝突していただろう。今回のお断りは、お互いにとって時間を無駄にしないための最良の結果だったのかもしれない。

