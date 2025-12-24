歌手のMay J．（37）が24日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。本番中に゛告白゛を受けた。今回は「ぽかぽかクリスマス歌謡祭」。May J．はMCのハライチ澤部佑（39）に「クリスマスはどう過ごされていますか」と聞かれると、「だいたいライブとか、お仕事をしているので。自分はサンタさん側として、皆さんに歌というプレゼントを届けに行く」と話した。すると水曜レギュラーのゴリエが「加藤君が、今日