歌手のMayJ.さん(36)が2025年4月20日、自身のインスタグラムを更新し、私服姿を披露した。黒のニット×デニムパンツコーデMayJ.さんは「10minutes before going on stage...LITERALLY」といい、「私服 デニムはYouTubeで紹介した最近の購入品だよ」とつづり、9枚の写真を投稿した。また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「#OOTD」を添えている。インスタグラムに投稿された写真では、ヘアスタイルはリボンで髪をまとめ、