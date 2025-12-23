高知県は、同県独自の宴席文化“おきゃく”を東京で体験できる「おきゃく文化体験プラン」を「土佐清水ワールド新橋店」にて開催中だ。期間は2025年12月31日（水）まで。『高知県「おきゃく文化」メディア向け体験取材会』では、おきゃく文化を代表する豪華な皿鉢料理やお座敷遊び「可杯」「菊の花」を体験することができた。■「おきゃく文化」は自然に交流を深める場年末が近づき、忘年会の話題も上がる季節となったが、全国的に