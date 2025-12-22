12月21日、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の決勝戦がおこなわれ、お笑いコンビ・たくろうが優勝を勝ち取った。熱狂のなか、決勝戦に選出されたあるコンビのネタ中のカメラワークが、波紋を広げている。物議を醸したのは、決勝戦に初進出したお笑いコンビ・めぞんの漫才だった。吉野おいなり君、原一刻という九州出身の2人は、『M-1』決勝戦で2番めにネタを披露。原が「女友達からめんどくさい相談されてさ」と語りだし