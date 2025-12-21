トッテナムはプレミアリーグ第17節でリヴァプールと対戦し、1-2で敗戦した。この試合、トッテナムはシャビ・シモンズとクリスティアン・ロメロがレッドカードをもらったが、痛手だったのは33分と早い時間でレッドカードをもらったシモンズの退場だ（ロメロは後半ATに2枚目のイエローで退場）。シモンズはボールを持つフィルジル・ファン・ダイクへプレスをかけ、ボールを奪おうとした際に足の裏がふくらはぎあたりに入ってしまった