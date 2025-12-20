20日午前、名古屋市名東区のビル建設現場で、作業員の男性がエレベーターの下敷きになる事故がありました。男性は意識不明の重体です。 20日午前11時ごろ、名東区一社の建設現場で「作業員の男性が一時エレベーターに挟まれた。救出したが意識がない」と119番通報がありました。 警察によりますと、挟まれたのは60代くらいの作業員の男性で、病院に運ばれましたが意識不明の重体です。 現場