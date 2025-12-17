ハーバート・R・マクマスター元米国ホワイトハウス大統領補佐官（国家安全保障担当）は15日（現地時間）、「米国は、我々を相手に戦争を準備している中国共産党を相手にしている」と述べた。米中関係を「管理可能な戦略的競争」や「経済覇権競争」と捉えるレベルを超え、軍事・経済・産業・先端技術全般にわたって、事実上の戦争として認識すべきだという主張だ。また、米国は中国の経済的侵略に対抗するため、世界最大の経済同盟