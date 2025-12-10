ニューストップ > スポーツニュース > パ・リーグ新人王に輝いたロッテの西川史礁 年俸4200万円で更改 ZOZO 共同通信 パ・リーグ新人王に輝いたロッテの西川史礁 年俸4200万円で更改 2025年12月10日 16時17分 リンクをコピーする ポーズを決めるロッテの西川＝10日、ZOZOマリンパ・リーグ新人王に輝いたロッテの西川史礁外野手が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約交渉し、今季1600万円から2.5倍以上となる年俸4200万円で更改した。ドラフト1位で入団した今季は108試合に出場して規定打席に到達し、リーグ6位の打率2割8分1厘をマークした。「（金額には）びっくりした。来季はさらに成長した姿でチームに貢献できるように頑張っていきたい」と話した。来季 記事を読む おすすめ記事 【ロッテ】新人王の西川史礁 初の契約更改で２６００万円増に驚き「ビックリしました（笑）」…４２００万円でサイン 2025年12月10日 13時1分 巨人・佐々木が母校を訪問 後輩たちに来季「盗塁王」宣言！ 一緒に給食“もぐもぐタイム”でパワー充電 2025年12月10日 15時19分 中村雅俊、“妻”と集合ショット「めちゃくちゃキュート」「可愛い過ぎます」 2025年12月5日 16時52分 ミスドの「福袋」を発売前に開封！ “ポン・デ・リングのぬいぐるみ”がもちもち過ぎてクセになる＜実物レポ＞ 2025年12月6日 10時0分 塩野瑛久、“恋人”の素顔は「穏和で謙虚」「よく謎のダンスをしていました」 2025年12月6日 18時0分