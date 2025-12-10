ポーズを決めるロッテの西川＝10日、ZOZOマリンパ・リーグ新人王に輝いたロッテの西川史礁外野手が10日、ZOZOマリンスタジアムで契約交渉し、今季1600万円から2.5倍以上となる年俸4200万円で更改した。ドラフト1位で入団した今季は108試合に出場して規定打席に到達し、リーグ6位の打率2割8分1厘をマークした。「（金額には）びっくりした。来季はさらに成長した姿でチームに貢献できるように頑張っていきたい」と話した。来季