ソフトバンクの三笠杉彦GMが19日、佐々木麟太郎の米・マーリンズ入りの決断を受け、ZOZOマリンスタジアムで報道対応をした。「ホークス入団とならず残念ではありますけども、熟慮の末に決めた決断ですから。立場を越えてその決断は応援したいなと思ってます」前日夜に事務所サイドから連絡があり、この日、麟太郎本人からも連絡があった。指名への感謝と入団に至らなかったことへの申し訳なさを伝えられたという。「ご本人