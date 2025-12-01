ラッシングは大型トレードの目玉としての存在か(C)Getty Imagesドジャースの若手捕手、24歳のダルトン・ラッシングがトレード候補に挙げられている。『MLB公式サイト』がMLB全30球団のトレード候補を挙げ、ドジャースからはラッシングの名が記された。【動画】24歳のルーキーが衝撃スイング！ラッシングが勝ち越し3ランを放つラッシングは今年の5月にメジャーに初昇格した若手有望株で、53試合の出場で打率.204、4本塁打、24打