配信者・たぬかな（33）が28日に自身のX(旧ツイッター)を更新。結婚を隠していたことに、一部で批判が寄せられている件について言及した。たぬかなは25日に突然Xで「結婚してました」とつづり、ドレス姿の写真をアップ。生配信では4年前に結婚していたと報告した。これに祝福の声が多数寄せられていたが、結婚を隠していた件について一部で「弱者男性ビジネス」と批判する声が。たぬかなは「たぬかなに騙された、返金して