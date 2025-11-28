2次元と3次元を融合した表現と、卓越した歌唱力で知られるバーチャルアイドルの星街すいせい。ミュージックシーンに新たな世界を切り拓いてきた挑戦の根底には、いかなる強い思いがあったのか。「WIRED Innovation Award 2025」受賞者インタビュー。