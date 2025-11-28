「時間が足りない」「人手がない」「予算もない」。そんな制約だらけの状況でも、チームの力を最大限に引き出す方法はある。『宇宙兄弟』のカリスマ宇宙飛行士エディ・Jは、この制約を武器にして見事にチームを導いていた。マイナスをプラスに変える、驚きのチームビルディングの手法とは？※本稿は、長尾 彰『宇宙兄弟「制約主導」のチームワークで、仕事が面白くなる！チームの話』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。納