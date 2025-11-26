ブリュッセルのEU本部【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州議会は26日の本会議で、16歳未満の子どもを対象に、保護者の許可なく交流サイト（SNS）を利用しないよう制限を求める決議を可決した。13歳未満はSNSの利用を禁止すべきだとした。決議に法的拘束力はないが、EU行政機関の欧州委員会や加盟国を交え、利用制限の検討が本格化する。子どもをインターネット依存や、有害コンテンツから守る狙い。決議では、欧州で統一し