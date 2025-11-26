東京・足立区で11人が死傷したひき逃げ事件で、亡くなった2人は81歳の男性と28歳の女性と確認されました。足立区で24日、自動車販売店から盗まれた車が暴走し、歩行者らをはねて2人が死亡、9人が重軽傷を負いました。警視庁によりますと、亡くなったのは足立区の杉本研二さん（81）とフィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（28）と確認されました。また、捜査関係者への取材で、車が乗り上げた歩道を時速6