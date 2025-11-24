ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 自動車が歩道に突っ込み10人がケガか 東京・足立区の国道 足立区 東京都 国内の事件・事故 交通事故 ABEMA TIMES 自動車が歩道に突っ込み10人がケガか 東京・足立区の国道 2025年11月24日 13時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 東京・足立区の国道で「歩行者と自動車の事故」などの119番通報があった 警視庁によると、車が歩道に突っ込んだという 10人がけがをしているとの情報が入っており、けがの程度はわかっていない 記事を読む おすすめ記事 「風船おじさん」事件から33年 “太平洋横断”めざして空へ…行方不明になった50代男性「無謀な夢」の結末 2025年11月23日 10時17分 製菓工場兼住宅で火事 男性1人死亡 歌舞伎俳優の片岡亀蔵さんか 東京・足立区 2025年11月24日 9時38分 《K-POP紅白出場問題》有吉弘行がラジオで“無言の抵抗”か、キノコ雲騒動で感じる“既視感”の深刻事情 2025年11月23日 17時0分 人気芸人、妻のカミングアウトに衝撃「離婚も考えています」 2025年11月24日 0時0分 “台湾有事”中国が反発…石破前総理の見解は「外交は世の中からボロクソ言われても国益のために守らなきゃいけないことがある」「どうすれば台湾有事にならないかを考えるべき」 2025年11月23日 16時5分