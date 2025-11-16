インターネットで情報を収集していると、「私はロボットではありません」と記されたチェックボックスが出現し、面倒なクイズを出題されることがよくあります。このチェックボックスやクイズ問題は不正なボットを検出する「CAPTCHA」という仕組みなのですが、AIの発達によって人間の力を借りずともボット単体でCAPTCHAを突破できるようになりつつあります。ボット検出システムとAIの関係を調べているRoundtable Researchは、各種AI