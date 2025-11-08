こまめに洗濯しているのにシャツの首元や脇が汗で黄ばんでしまった、という経験はないだろうか。収納していた服を取り出してみたら、半年前にはなかった汚れが付いていたり…。原因は普段の洗濯で落とし切れていなかった皮脂や汗などが保管中に黄ばみに変化してしまったものなのだ。もう捨てるしかないと諦める前に、してほしいことがある。これらの汚れは十分に落とせる可能性が高いという。洋服を傷めることなく汚れをきちんと落