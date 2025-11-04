株式会社セブン‐イレブン･ジャパンは、「おでん全品10%引きセール」を、11月7日(金)より全国のセブンイレブンで実施する。※販売期間：2025年11月7日（金）〜11日（火）2025年9月に、大幅リニューアルされたセブンイレブンのおでん。昆布を増量し、新たに鱈（たら）からとっただしを追加したことで、これまでにない深いコクと旨味が楽しめるようになったという。今回のセールは、そんなリニューアルされたおでんを、さらに多くの