7人組グループ・BTSのVが、韓国コスメブランド「TIRTIR（ティルティル）」のグローバルアンバサダーに就任。それに合わせ、初のキャンペーンビジュアルが公開された。【写真】ファッションアイコンとしても活躍するBTS・V今回のコラボレーションは、同ブランドと世界的アーティスト・Vの出会いによるもの。ブランドが掲げる自分らしい美しさという価値を世界中の消費者へと広げていく新たな出発点となることが期待されている。