BLACKPINK・JENNIE（ジェニー）のソロ曲「ExtraL」が、YouTube（ユーチューブ）で1億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。所属事務所OAエンターテインメントによると、初のソロアルバム「Ruby」収録曲で、先行公開曲だった「ExtraL（feat．Doechii）」のミュージックビデオが、3日午前3時50分ころ、再生回数1億回を超えた。JENNIEは「SOLO」「Mantra」「like JENNIE」に続き、4曲目の1億ビュー超えを記録した。韓国メディアの