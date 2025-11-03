東京地方でも木枯らし1号が吹きました。【映像】東京で「木枯らし1号」 発表3日の日本列島は冬型の気圧配置となり、全国的に北風が強く吹いています。先ほど、東京都心でも最大風速8mを超える北よりの風を観測し、気象庁は東京地方で木枯らし1号が吹いたと発表しました。午前中に観測された近畿地方と同じで、去年より4日早い観測です。木枯らし1号は、冬の訪れを告げる風とも言われます。この北風とともに強い寒気が流れ